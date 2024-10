Sviluppato e pubblicato Poncle (Luca Galante), Vampire Survivors: Ode to Castlevania è ora disponibile, siglando una nuova collaborazione del bullet heaven dopo quella con Contra e innumerevoli contenuti. Qua la recensione a cura di Brom.

Tutti i personaggi di Ode to Castlevania possono trovare collezionabili speciali, in qualsiasi livello. All’inizio ciò si limiterà al Pollo nel muro (che ovviamente è il fratello maggiore del Pollo sul pavimento), ma addentrandosi nei livelli di Ode to Castlevania sarà possibile sbloccare altri 3 tipi di collezionabili. Ogni personaggio possiede almeno 1 Selettore arma da sbloccare. Nel livello Ode to Castlevania sono presenti molti boss, ma sarà necessario cercarli attivamente attraverso il livello, dal momento che non compariranno in momenti prestabiliti. Sulla mappa saranno presenti nuove icone per potersi orientare più facilmente nel livello. Le evoluzioni sono lineari e funzionano esattamente come nel gioco principale: basta trovare l’abilità passiva giusta da abbinare con un’arma attiva (per alcune sarà necessario portare l’abilità passiva al livello massimo).