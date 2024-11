The Elder Scrolls: Legends chiuderà a gennaio

Bethesda ha fatto sapere che tra qualche mese chiuderà i server di The Elder Scrolls: Legends, il videogioco di carte ambientato nell’universo di The Elder Scrolls.

Avviando il gioco, infatti, si viene accolti dal seguente messaggio: “I server di The Elder Scrolls: Legends chiuderanno definitivamente il 30 gennaio 2025. Da ora fino al 30 gennaio 2025, tutti gli oggetti nel negozio e l’ingresso agli eventi in-game saranno disponibili per 1 oro ciascuno, così potrai godere di tutti i contenuti che Legends ha da offrire. In quella data, i server saranno chiusi e il gioco diventerà inaccessibile. Grazie per aver giocato e speriamo che ti sia divertito in Legends.”

Inoltre, il gioco è già stato rimosso dagli store digitali (compreso Steam), pertanto solo i vecchi giocatori potranno continuare a fruirne fino alla data di chiusura dei server. Ricordiamo che The Elder Scrolls: Legends è stato pubblicato nel 2017, ma già nel 2019 era stato sospeso lo sviluppo di nuovi contenuti.