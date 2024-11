Showa American Story uscirà nel 2025, versione PS4 cancellata

Il publisher 2P Games e gli sviluppatori di NEKCOM hanno annunciato che Showa American Story verrà pubblicato su PC (Steam) e PS5 nel corso del 2025. Inoltre, le due società hanno fatto sapere che la versione PS4 annunciata in precedenza è stata cancellata, così da permettere agli sviluppatori di concentrare le risorse sulle altre due piattaforme.

Per l’occasione, poi, è stato pubblicato un nuovo trailer di questo particolare action RPG che viene definito una “lettera d’amore nei confronti della cultura pop degli anni Ottanta“. Ambientato in un futuro ucronico in cui il Giappone è riuscito ad acquistare gran parte degli Stati Uniti d’America grazie alla sua potenza economica, qui le due culture si amalgamano e si fondono per dar vita a una nuova società.

Tuttavia, un incidente catastrofico cambia drasticamente il mondo. Qui una ragazza adolescente risorge misteriosamente dalla morte, solo per risvegliarsi in un mondo selvaggio post-apocalittico popolato da zombi, mostri e sopravvissuti umani di diversa estrazione sociale e dai diversi ideali.