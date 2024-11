Lucca Comics & Games 2024: tutta la copertura di TGM

Lo scorso weekend, la redazione di TGM è stata presente al Lucca Comics & Games 2024, dove i nostri Mario Baccigalupi e Claudio Magistrelli hanno avuto modo di creare numerosi contenuti per voi lettori (tutti racchiusi in questa playlist sul nostro canale YouTube). Dalla presentazione dell’ultimo numero di The Games Machine, già in edicola, passando per le interviste a personaggi mitologici come Charles Cecil, Aleksej Pažitnov e Henk Rogers, senza dimenticare qualche giro tra i vari stand.

Presentazione di TGM 409

Si parte con la presentazione del nuovo numero di The Games Machine, il 409, avvenuta allo stand di TGM e IoGioco con una chiacchierata tra il caporeddattore Mario Baccigalupi e Nicola Veneziani e Antonio Vandelli di Bandai Namco.

Le TV gaming di TCL, intervista a Nicola Micali

Abbiamo poi intervistato Nicola Micali, Senior Manager di TCL, con focus su caratteristiche e gamma delle TV TCL.

Intervista ad Antonella “Himorta” Arpa

C’è poi stata l’occasione di chiacchierare amabilmente con Himorta, al secolo Antonella Arpa, presentatrice e commentatrice a tutto tondo del mondo del gaming e dell’entertainment, oltre che famosa cosplayer e streamer.

WD_BLACK Gaming Tournament

Abbiamo ospitato il WD_BLACK Gaming Tournament Lucca Comics & Games 2024, la nuova edizione del torneo di Tekken 8 organizzato da The Games Machine e Western Digital. Il commento è del nostro caporedattore Mario Baccigalupi e dello youtube e streamer Raf “Il solito Mute” Bottone.

Il ferino mondo di Monster Hunter Wilds

Claudio Magistrelli ha provato Monster Hunter Wilds e ha partecipato a un evento di presentazione all’Auditorium San Francesco con Jonno Stanton, Community Manager e Brand Ambassador.

Tutto Nintendo minuto per minuto!

Claudio Magistrelli ha visitato lo stand di Nintendo presente in Piazza Bernardini e ci racconta com’è andata assieme a Mario Baccigalupi.

Intervista a Charles Cecil

Claudio Magistrelli intervistato Charles Cecil, grande game designer ma anche amabilissimo conversatore. Di recente lo abbiamo di nuovo celebrato in una recensione, grazie all’ottimo rifacimento Broken Sword – Il Segreto dei Templari: Reforged.

Tetris: Intervista a Aleksej Pažitnov e Henk Rogers

Mario Baccigalupi ha chiacchierato con Aleksej Pažitnov, creatore di Tetris, e Henk Rogers, presidente e co-fondatore della Tetris Company.

Una statua e tanti ricordi da DOOM The Dark Ages

Mario Baccigalupi ha dato vita a una sorta di retrospettiva/anteprima davanti all’affascinante statua del Doom Slayer presente a Porta Sant’Anna.

La Isybank “arcade” che non ti aspetti…

Il nostro caporedattore è rimasto stupefatto dalla sala arcade presente nello stand di Isybank.

I mondi di Bandai Namco

La nostra compertura si è conclusa con Mario Baccigalupi e Nicola Veneziani che passeggiano per lo stand di Bandai Namco e discutono amabilmente degli ultimi prodotti del publisher giapponese.