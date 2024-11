Rilasciato su Netflix la scorsa settimana, La Vita Straordinaria di Ibelin è ora disponibile su Netflix. Il racconto tratta la storia di Matts Steen, un ragazzo norvegese scomparso a causa di una rara patologia che lo ha costretto sulla sedia a rotelle. Trattandosi di un documentario, la testimonianza mostra la vita del giovane, sia personale che online, e le sue difficoltà a inserirsi. Il suo unico sfogo è stato World of Warcraft, l’apprezzato MMO di Blizzard.

A breve, ricordiamo, World of Warcraft compirà vent’anni. “La vita segreta di un giovane giocatore di World of Warcraft è ricostruita in modo vivido quando i suoi amici online contattano la famiglia dopo la sua morte”, ha dichiarato Netflix.