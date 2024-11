Dragon Age: The Veilguard, record di giocatori contemporanei

Sviluppato e pubblicato da BioWare, Dragon Age: The Veilguard è ora disponibile su PC (Steam), PlayStation 5 e Xbox Series X|S. Giunto sul mercato lo scorso 31 ottobre 2024, la produzione del team canadese ha raggiunto un nuovo traguardo, con un monte utenti connesso sulla piattaforma di Valve. In Dragon Age: The Veilguard, Solas, il Temibile Lupo, vuole distruggere il Velo che separa il Thedas dal mondo dei demoni, restituendo immortalità e gloria al suo popolo, anche a costo di innumerevoli vite. Il il suo rituale va storto, e i suoi peggiori timori si avverano quando due dei suoi avversari più antichi e potenti vengono liberati. Qua la nostra recensione.

I giocatori vestiranno i panni di Rook, protagonista completamente personalizzabile che dovrà farsi avanti e unire i propri compagni per fermare queste due potenti divinità in un viaggio che attraverserà tutto il Thedas, con città movimentate, tropici lussureggianti, foreste boreali, paludi intralcianti e abissi insondabili. “A nome di tutti noi di BioWare, voglio ringraziarvi per aver partecipato alla nostra ultima avventura”, ha dichiarato Gary McKay, vicepresidente di BioWare e produttore esecutivo di Dragon Age: The Veilguard. “Dopo anni di attenta pianificazione, innumerevoli ore di lavoro esperto e tantissime decisioni di progettazione, Dragon Age: The Veilguard è pronto. Siamo davvero orgogliosi di questo traguardo ed entusiasti di vedere il suo impatto sulla nostra comunità mondiale di fan, senza i quali niente di tutto questo sarebbe possibile. Ci auguriamo che il divertimento nella vostra avventura con Rook sia tanto quanto il nostro nel crearla.”