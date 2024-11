Empire of the Ants: disponibile il trailer di lancio

Sviluppato da Tower Five e pubblicato da Microids, Empire of the Ants è ora disponibile su PC (Steam) e console. Microids e Tower Five presentano il trailer di lancio ufficiale della produzione, offrendo un assaggio del mondo coinvolgente in cui ogni decisione può significare vita o morte per la vostra colonia.

L’accesso avanzato è ora aperto per chi ha effettuato il pre-order, mentre il lancio ufficiale è previsto per il 7 novembre 2024 per PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S. Completamente ottimizzata per PlayStation 5 Pro fino a 60 FPS, questa esperienza promette un gameplay fluido e una grafica straordinaria, a detta del team. Empire of the Ants offrirà ai giocatori un’esperienza strategica in tempo reale ispirata all’iconica saga di Bernard Werber. I giocatori si tufferanno in un’emozionante avventura in cui dovranno far prosperare una colonia di formiche attraverso battaglie tattiche e strategiche in un mondo di enormi proporzioni. Strategia, esplorazione, battaglie e alleanze con la fauna locale saranno necessarie per uscire vittoriosi dalle numerose sfide che attendono i giocatori.