Let's Sing 2025 è disponibile su console

Plaion e Voxler hanno pubblicato Let’s Sing 2025, la nuova iterazione della celebre saga di party game musicali.

Ricca di una vasta gamma di successi, l’ultima edizione di questa serie karaoke molto amata, presenta i brani più famosi delle star internazionali più celebri del momento. Tra questi citiamo successi di artisti del calibro di Benson Boone, Ariana Grande, Billie Eilish, OneRepublic e Jung Kook, oltre ai classici di Justin Bieber e Ed Sheeran. Per coloro che desiderano ampliare la propria library di canzoni, il nuovo VIP Pass espande il catalogo musicale di oltre 150 brani, che spaziano dalle hit più popolari delle classifiche ai classici senza tempo.

Grazie ai comandi semplici e intuitivi e al supporto per un massimo di quattro giocatori, tutti possono prendere un microfono e partecipare divertendosi durante la performance. Se i microfoni non sono disponibili, nessun problema: è possibile collegare fino a quattro smartphone e trasformarli in microfoni con la Companion app di Let’s Sing 2025.

Let’s Sing 2025 è ora disponibile su PS4, PS5, Xbox One, Series X|S e Nintendo Switch. Ogni copia del gioco include un mese di VIP Pass, che sale a quattro mesi con la Gold Edition e a tredici mesi con la Platinum Edition. Gli abbonati PROS ricevono un mese in più di accesso.