Sviluppato da Leikir Studio e pubblicato da Dotemu, Metal Slug Tactics è ora disponibile su PC (Steam) e su PlayStation 5 e Xbox Series X|S, con l’ingresso dello stesso su Xbox Game Pass, il catalogo in abbonamento della casa di Redmond. Qua la nostra recensione.

“Metal Slug Tactics è alimentato da un fascino arcade esplosivo in quanto porta le iconiche battaglie n un gameplay strategico tattico basato su griglia. Preparati a sferrare attacchi aerei, scatenare potenti speciali e superare i tuoi nemici in più di 20 tipi di missioni in 100 mappe dettagliate completamente disegnate a mano. La perseveranza è la chiave della vittoria sia per i nuovi arrivati che per i veterani. Impara preziose lezioni dalle tue corse precedenti e spiana la strada verso una vittoria combattuta mentre aumenti di livello le tue abilità, adatti il tuo arsenale e rifiuti di arrenderti nell’ultimo adattamento tattico del titolo”, ha dichiarato il team.