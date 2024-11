inZOI in uscita in Accesso Anticipato in primavera

Krafton ha fatto sapere che l’uscita di inZOI avverrà nel corso della prossima primavera. Il life sim della società sudcoreana debutterà su Steam in Accesso Anticipato, per poi approdare successivamente su console nella sua incarnazione completa.

inZOI è un videogioco in cui gli utenti possono modificare qualsiasi aspetto del mondo per dar vita a storie ed esperienze uniche, mentre i loro personaggi trovano lavoro e stringono rapporti con altre persone virtuali. inZOI fornisce un ampio ventaglio di strumenti creativi, in modo che i giocatori possano creare la vita che hanno sempre sognato. È possibile personalizzare l’aspetto e l’abbigliamento del personaggio, costruire una casa personalizzata utilizzando un’ampia selezione di mobili e strutture. Si possono anche modificare diverse parti della proprietà e delle strade circostanti, nonché aspetti della città per un’esperienza completamente personalizzabile.

L’uscita è dunque fissata al 28 marzo 2025, salvo imprevisti.