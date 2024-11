Farming Simulator 25 è ora disponibile, ecco il trailer di lancio

Sviluppato e pubblicato da GIANTS Software, Farming Simulator 25 è da oggi disponibile su PC (Steam), PlayStation 5 e Xbox Series X|S. Per gli agricoltori esperti, il gioco rappresenta il passo successivo per vivere in modo giocoso la propria passione”, afferma Christian Ammann, CEO di GIANTS Software. “Per tutti gli altri, si tratta di un’opportunità rilassante, coinvolgente e orientata alla community per coltivare un nuovo hobby, approfondire conoscenze appassionanti e, infine, raccogliere la gratificante sensazione di libertà e realizzazione”.

Qua la nostra recensione. “Con più varietà, opportunità e sfide, Farming Simulator 25 permette ai giocatori di sperimentare, imparare e crescere. La maggiore accessibilità, grazie al miglioramento delle interfacce utente, delle informazioni e del tutoraggio dei personaggi non giocanti, rende la serie adatta alle famiglie ancora più accogliente per i principianti. Il nuovo assistente di guida basato sul GPS e l’IA dei lavoratori, rielaborata e migliorata, consentono un aiuto supplementare e l’automazione nei campi affollati”, ha aggiunto il team.