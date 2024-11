Rogue Point è il nuovo videogioco degli autori di Black Mesa

Dopo essersi cimentati nel remake di Half-Life, gli autori di Black Mesa hanno presentato il loro primo videogioco originale: si tratta di Rogue Point, uno sparatutto cooperativo a sfondo tattico in uscita nel 2025 su PC. Crowbar Collective ha inoltre fatto sapere di aver unito le forze con Team17, che si occuperà del publishing di questo titolo.

Ambientato in un futuro distopico dove è possibile assoldare un esercito privato con una semplice app, la MERX, i giocatori vestiranno i panni di operativi della Rogue Point, l’unica squadra di giustizieri indipendente che osa opporsi a una guerra tra corporazioni rivali combattuta tramite i proxy della MERX.

Il gioco presenta una campagna generata in maniera procedurale ambientate in mappe diverse, a loro volta rimodellate tramite un sistema di progettazione parametrica per offrire sfide e strategie sempre nuove a ogni partita. Gli sviluppatori fanno sapere che Rogue Point è stato progettato per incentivare il gioco di squadra: armati inizialmente soltanto di pistola e giubbotto antiproiettile, i giocatori dovranno unire le forze e approcciare ogni situazione in modo strategico per portare a termine le missioni e accumulare man mano un arsenale di alto livello.

Rogue Point verrà pubblicato su Steam in Accesso Anticipato nel corso del prossimo anno, dove vi rimarrà per circa dodici mesi. Durante questo periodo verranno introdotte nuove armi, mappe, opzioni di personalizzazione e il supporto al Workshop di Steam così che gli utenti potranno realizzare e condividere le loro mod amatoriali.