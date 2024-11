It’s in the Game: Madden NFL in arrivo a novembre

Prime Video ha annunciato la data della premiere, il 26 novembre, e ha rilasciato il trailer ufficiale di It’s in the Game: Madden NFL. La docuserie sarà trasmessa in esclusiva su Prime Video in oltre 240 Paesi e territori in tutto il mondo.

It’s in the Game: Madden NFL svela la storia mai raccontata di Madden NFL, dalle sue origini a 8-bit al suo successo come must have annuale, contro ogni previsione. EA SPORTS apre i suoi archivi con filmati rari e inediti, permettendo inoltre alle telecamere di seguire il team mentre completa la prossima versione del gioco. “Quella che era iniziata come un’improbabile collaborazione tra un genio dei computer e una leggenda del football americano ha dato il via a una rivoluzione e innescato una collisione sismica tra il mondo degli atleti e quello dei nerd. Tutto faceva pensare al fallimento. Invece, il loro progetto ha cambiato le regole del gioco e anche la nostra cultura”, ha dichiarato il team.