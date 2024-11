ARC Raiders si mostra in un primo video di gameplay

Embark Studios ha pubblicato il primo trailer di gameplay di ARC Raiders, l’extraction shooter post-apocalittico PvPvE per PC e console in uscita l’anno prossimo.

Il filmato vede tre raider avventurarsi oltre i confini della colonia sotterranea alla ricerca di risorse. Durante la missione, il gruppo deve vedersela non soltanto con le creature meccanizzate ARC mosse dall’intelligenza artificiale, ma anche con altri raider controllati da giocatori in carne e ossa. Tenendo ben presente che tutto il bottino recuperato andrà perso in caso di sconfitta sul campo, i raider possono decidere se provare ad allearsi con altri giocatori, evitarli oppure comportarsi in maniera ostile nei loro confronti.

Gli sviluppatori tengono a precisare che la build usata per registrare questo gameplay è ancora acerba, ma serve a dare un’idea ben precisa del tipo di gioco che sarà ARC Raiders. L’extraction shooter sarà disponibile su PC, PS5 e Xbox Series X|S nel 2025 e verrà venduto al prezzo di € 39,99.