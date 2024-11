PlayStation pubblica il video spot "Play has no limits"

Sony Interactive Entertainment ha presentato quest’oggi l’ultimo spot dedicato al brand PlayStation, il cui concept creativo racconta quanto possa essere divertente la vita quando prendiamo il gioco sul serio, a detta di Sony.

Il film accompagna lo spettatore attraverso una città ordinaria che si trasforma in un set di gioia e divertimento. Dai cestini dei rifiuti che diventano canestri da basket, alle scale mobili che si trasformano in scivoli, PlayStation mostra quanto il gioco sia dovunque e in ogni cosa. “Il video mette in luce l’entusiasmo che si può provare quando si accoglie PlayStation e il mondo del gioco nella propria vita”, ha dichiarato il team.