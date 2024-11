Tequila Works avvia la procedura di insolvenza

Dopo aver licenziato alcuni dipendenti il mese scorso, Tequila Works ha ora avviato la procedura di insolvenza. Lo studio che ha dato i natali a RiME e a Song of Nunu si è quindi avviato sulla difficile strada del fallimento.

La notizia è stata diffusa dal nuovo general manager Térence Mosca, il quale ha sostituito i fondatori dello studio dopo che questi si sono dimessi dal ruolo dirigenziale. “Stiamo facendo il possibile per supportare e i nostri team in questo periodo difficile,” ha dichiarato Mosca (via GamesIndustry).

Il general manager ha spiegato che le condizioni del mercato non hanno permesso a Tequila Works di percorrere altre strade al di fuori della dichiarazione di insolvenza.