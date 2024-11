Embracer vende il publisher mobile Easybrain a Miniclip

Embracer Group ha annunciato di aver avviato la procedura di vendita di Easybrain. Il publisher specializzato in prodotti per il mercato mobile verrà ceduto alla società di intrattenimento digitale Miniclip, che dunque acquisterà Easybrain pagando 12,9 miliardi di corone svedesi (pari a circa 1,1 miliardi di euro).

Secondo quanto riportato sulle colonne di GamesIndustry, l’operazione dovrebbe concludersi nei primi mesi del prossimo anno. Miniclip entrerà così in possesso del 100% di Easybrain: “Questa operazione trasforma la posizione finanziaria di Embracer e ci mette in una posizione più forte per acquisire più valore“, ha dichiarato Lars Wingefors, il CEO di Embracer Group. “Easybrain è stata una parte importante della famiglia Embracer per oltre tre anni, contribuendo alla creazione di valore durante questo periodo. Mentre il mercato di Easybrain si sta trasformando, Miniclip è il giusto acquirente strategico per consentire all’azienda di rimanere in prima linea in un settore basato sulla pubblicità come quello dei videogiochi per dispositivi mobili“.

Embracer acquisì Easybrain all’inizio del 2021 tramite un’operazione che costò 765 milioni di dollari, tuttavia la crisi che sta attanagliando la holding svedese da diverso tempo a questa parte ha spinto la dirigenza a cedere il publisher mobile. Easybrain non è l’unico ramo di cui il gruppo ha deciso di disfarsi: in questo periodo Embracer ha ceduto sia Saber Interactive che Gearbox Entertainment, mentre sono numerosi gli studi che hanno chiuso i battenti, tra questi la chiusura più recente è stata Pieces Interactive.