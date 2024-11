The Rogue Prince of Persia cambia direzione artistica

Tutto quel viola non deve essere piaciuto molto ai giocatori se Evil Empire si appresta a cambiare la direzione artistica di The Rogue Prince of Persia, come annunciato in queste ore. Lo studio francese sta per pubblicare un nuovo aggiornamento del platform d’azione con struttura roguelite che modificherà radicalmente alcuni aspetti dell’art direction, mentre introdurrà ulteriori contenuti sul versante del gameplay vero e proprio.

La modifica che risalta immediatamente all’occhio riguarda senz’altro la palette cromatica, mentre è stato dato un look più realistico al principe e sono stati aggiunti maggiori dettagli ai fondali dei livelli. Sul versante del gameplay, invece, verranno introdotti nuovi biomi, nemici e boss, una linea narrativa aggiuntiva e la possibilità di avere più slot di salvataggio.

Questo aggiornamento sarà disponibile dal 21 novembre su Steam, dove il gioco è presente in Accesso Anticipato.