Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii, nuovi dettagli sul gameplay

SEGA e RGG Studio hanno presentato alcuni dettagli relativi al gameplay di Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii, con un particolare occhio di riguardo nei confronti del sistema di combattimento e degli scontri navali.

Nelle battaglie è possibile alternare dinamicamente due stili di combattimento tipici di Goro Majima: “Mad Dog” e “Sea Dog”, ognuno dei quali presenta caratteristiche uniche e Heat Actions spettacolari per decimare i nemici.

Adottando lo stile “Mad Dog” si possono combinare liberamente attacchi con pugni e calci a pugnalate, per eseguire una serie di mosse fulminanti e combo aeree per sconfiggere i nemici in grande stile. Riempiendo l’indicatore Madness Gauge infliggendo danni ai nemici si possono evocare dei doppelganger oscuri che moltiplicano la forza d’attacco di Majima.

Adottando lo stile “Sea Dog”, invece, si possono brandire due lame per eseguire combo di fendenti con le armi pirata fino a scatenare mosse finali brutali. Avanzando nella storia, sarà possibile usare la Madness Gauge per evocare quattro tipi di divinità oscure usando i tesori noti come “Dark Instruments”.

Nei combattimenti si possono utilizzare tre armi secondarie uniche: Cutlass boomerang, Pistola e Chain hook. Ciascuna arma permette di sfruttare il pieno potenziale dello stile Sea Dog: il Cutlass boomerang consente a Majima di infliggere un’ingente quantità di danni a distanza, la pistola fornisce potenza di fuoco esplosiva e l’uso del Chain hook permette di arpionarsi ai nemici per scagliarsi contro di essi e infliggere un colpo letale.

Saccheggiati dalle navi delle ciurme pirata rivali sconfitte, i Dark Instruments invocano feroci creature maledette che scatenano il terrore nei cuori dei nemici di Majima! Suonando il violino, Majima evoca sul campo di battaglia squali affamati divoratori di esseri umani per dilaniare i nemici, mentre la chitarra invoca una gigantesca scimmia che infligge danni ingenti ai nemici con potentissimi ganci. Suonando il sassofono, invece, può evocare un volatile alleato che scatena un uragano per spazzare via i nemici, mentre soffiando nell’ocarina maledetta Majima richiama dalle profondità marine terrificanti meduse in grado di dare una scossa ai nemici.

Sul fronte dei combattimenti navali, invece, bisognerà capitanare la nave Goro Maru con maestria, evitando il fuoco nemico e bombardando i nemici con raffiche di cannone prima di conquistare le loro navi abbordandole e ingaggiando un vera e propria battaglia sul ponte per sconfiggere il capitano rivale e la sua ciurma. La nave può essere migliorata, sarà necessario reclutare la ciurma e gestire strategicamente l’equipaggio. Inoltre potrà essere personalizzata in termini di aspetto e design.

Ricordiamo che Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii uscirà il 21 febbraio 2025 su PC, PS4, PS5, Xbox One e Series X|S.