Atomfall: Rebellion ne annuncia la data di uscita

Rebellion ha annunciato la data di uscita di Atomfall, l’immersive sim per PC e console ambientata in una Gran Bretagna ucronica in cui si è verificato un misterioso incidente nucleare.

In Atomfall ci ritroveremo a esplorare la cittadina di Windscale e i suoi dintorni a cinque anni dal disastro di una centrale nucleare, rimanendo confinato nella zona di quarantena istituita dal governo. Gli sviluppatori spiegano che il gioco proporrà “una rivisitazione fittizia di un evento del mondo reale che trae spunto dalla fantascienza, dall’horror popolare e dagli effetti della Guerra Fredda per creare un mondo che è inquietantemente familiare, ma completamente alieno“.

Atomfall verrà pubblicato 27 marzo 2025 su PC, PS4, PS5, Xbox One e Series X|S. Sarà inoltre disponibile al lancio nel servizio Game Pass.