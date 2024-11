Star Wars: The Old Republic: svelato il prossimo aggiornamento Galactic Threads

Durante uno speciale livestream degli sviluppatori, il team di Star Wars: The Old Republic ha rivelato il prossimo aggiornamento principale in arrivo per l’amato MMORPG con la patch 7.6 – Galactic Threads. Questo aggiornamento del gioco include Dynamic Encounters, modernizzazione dell’arte dei personaggi, un nuovo lair boss, oggetti ispirati alla Skeleton Crew e molto altro ancora, e inizierà a essere distribuito ai giocatori di tutto il mondo a dicembre, mentre le missioni arriveranno nel 2025.

Galactic Threads inizia subito dopo gli eventi della storia Desperate Defiance. I giocatori e la loro Alleanza sono in corsa per trovare Darth Malgus e fermare i piani che ha messo in moto. Allo stesso tempo, i giocatori cercheranno risposte sull’holocron di Darth Nul e sulle ambizioni della Catena Nascosta. Le missioni della storia porteranno i giocatori su Hoth, Tatooine e nel sito di scavo del tempio di Nul, Elom.