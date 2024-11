Dragon Quest III HD-2D Remake è ora disponibile

Square Enix ha pubblicato Dragon Quest III HD-2D Remake, una reinterpretazione del terzo capitolo del franchise, ora disponibile su PC (Steam), PlayStation 5, Xbox Series X|S e Nintendo Switch. Il titolo si presenta con una grafica HD-2D, varie novità e aggiornamenti e una storia perfezionata.

Il titolo mescola degli sfondi dinamici in 3D con gli sprite classici in stile pixel in 2D. Questa tecnica conserva il carattere del terzo episodio originale si espande, con l’obiettivo di essere ammodernato, nonché arricchito da effetti di luci e ombre più dettagliati. Qua la nostra recensione.