LEGO Horizon Adventures: lancio deludente su Steam

È ancora presto per parlare di flop, ma di sicuro il lancio di LEGO Horizon Adventures su Steam non è stato dei migliori. Anzi, si tratta del peggior lancio in assoluto di un videogioco PlayStation sulla piattaforma digitale per PC, persino peggiore di Concord.

Stando ai dati riportati su SteamDB, infatti, il videogioco realizzato da Studio Gobo in collaborazione con Guerrilla Games ha fatto registrare un picco di 602 giocatori attivi in contemporanea nella giornata di ieri, giovedì 14 novembre, ossia il giorno di pubblicazione del gioco. Per dare un termine di paragone, il secondo peggior lancio in assoluto per un titolo PlayStation è stato Sackboy: A Big Adventure, che ha fatto registrare 610 utenti attivi in contemporanea al day one. In quest’ultimo caso, però, si è trattato di una conversione tardiva pubblicata dopo qualche anno dall’uscita su PS5, mentre LEGO Horizon Adventures ha visto la pubblicazione contemporanea su tutte le piattaforme.

Nonostante si tratti di un videogioco più che discreto, come scriviamo nella nostra recensione, sembra che LEGO Horizon Adventures non interessi granché al pubblico piccìista. Tuttavia ricordiamo che il gioco è disponibile anche su PS5 e Nintendo Switch, ma per quanto riguarda queste piattaforme non siamo a conoscenza di dati precisi.