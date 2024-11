Dying Light 2: Stay Human in arrivo su PlayStation Plus

Il prossimo 19 novembre 2024, Dying Light 2: Stay Human entrerà a far parte del catalogo giochi di PlayStation Plus Extra e Premium. Qua la nostra recensione.

Inoltre, Techland ha annunciato anche miglioramenti grafici esclusivi in Dying Light 2: Stay Human per PlayStation 5 Pro. Le console riceveranno impostazioni grafiche migliorate in tutte e quattro le modalità di gioco disponibili, consentendo ai giocatori di dare priorità a ciò che è importante per loro:

Bilanciato: 4K upscalato a 60 FPS. Ora con una risoluzione di base aumentata (1512p), illuminazione globale migliorata, riflessi dello spazio dello schermo e qualità della diffusione della sub-superficie.

Risoluzione: 4K nativo a 30 FPS. Ora con una migliore qualità delle ombre, dell’illuminazione globale, dei riflessi dello spazio dello schermo e della dispersione sub superficiale.

Performance: 4K upscalato con VRR, fino a 120 FPS. Ora con una risoluzione di base aumentata (1440p), migliori ombre di contatto, illuminazione globale, riflessi dello spazio dello schermo, ombre puntiformi, qualità della dispersione sub superficiale e qualità della nebbia.

Qualità: 4K a 30 FPS con Ray Tracing. Ora con una risoluzione di base aumentata (1440p), migliori ombre di contatto, illuminazione globale e qualità della dispersione sub superficiale.