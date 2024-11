Flight Simulator 24 è ora disponibile

Sviluppato da Asobo Studios e pubblicato da Microsoft, Flight Simulator 2024, prosieguo del capitolo omonimo del 2020, è ora disponibile su PC (Steam) e Xbox Series X|S. “Inizia la tua Carriera nell’aviazione ovunque vuoi nel mondo. Fai esperienza, crea una reputazione e ottieni qualifiche per ottenere l’accesso ad autentiche attività nell’aviazione, fra cui trasporto medico, trasporto merci per destinazioni remote, lotta agli incendi, ricerca perquisizione e soccorso e molte altre, fino a diventare un Pilota di aerei di linea. Parti per un’avventura davvero globale con missioni praticamente illimitate in tutto il mondo”, ha dichiarato il team.

Qua i requisiti PC, di certo molto elevati:

MINIMI:

Richiede un processore e un sistema operativo a 64 bit

Sistema operativo: Windows 10

Processore: AMD Ryzen 5 2600X or Intel Core i7-6800K

Memoria: 16 GB di RAM

Scheda video: Radeon RX 5700 or GeForce GTX 970

DirectX: Versione 12

Rete: Connessione internet a banda larga

Memoria: 50 GB di spazio disponibile

Note aggiuntive: Network Speed of 10 Mbps Bandwidth

CONSIGLIATI:

Richiede un processore e un sistema operativo a 64 bit

Sistema operativo: Windows 10

Processore: AMD Ryzen 7 2700X or Intel Core i7-10700K

Memoria: 32 GB di RAM

Scheda video: Radeon RX 5700 XT or GeForce RTX 2080

DirectX: Versione 12

Rete: Connessione internet a banda larga

Memoria: 50 GB di spazio disponibile

Note aggiuntive: Network Speed of 50 Mbps Bandwidth