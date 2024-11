MY HERO ULTRA RUMBLE, ecco la Stagione 8

MY HERO ULTRA RUMBLE, sviluppato e pubblicato da Namco Bandai Entertainment, s’infoltisce con la Stagione 8. A unirsi al roster è Nejire Hado, una studentessa della U.A. High School e membro dei Big Three, conosciuta per il suo Quirk, “Wave Motion” che le permette di convertire la sua vitalità in energia e rilasciarla sotto forma di potenti onde d’urto a spirale.

Questa stagione comprende non solo un nuovo personaggio; i giocatori troveranno due nuovi costumi per Nejire (U.A. High Winter Costume e Miss Con Costume) insieme con altri outfit e costumi a tema natalizio per i personaggi. È stato introdotto anche il “T.U.N.I.N.G. System,” una nuova feature che permette di aggiungere nuove funzioni ai costumi già in possesso. I giocatori possono anche aspettarsi nuovi eventi e una nuova licenza pro per aumentare i match questa stagione. In aggiunta devono anche tenere d’occhio un nuovo skill set aggiornato per Eijiro Kirishima, studiato per migliorare il suo gameplay.