Dragon Ball Xenoverse 2: disponibile il nuovo DLC

Sviluppato e pubblicato da Namco Bandai Entertainment, Dragon Ball 2 Xenoverse s’infoltisce con un nuovo DLC. Il DLC, acquistabile individualmente, offre nuovi personaggi, scenari, quest parallele, abilità, costumi, accessori e molto altro.

Belmod, il Dio della Distruzione e Jiren (Full Power, Ultra Supervillain) si uniranno a questa saga come nuovi personaggi giocabili. Goku (Mini) è anche aggiunto con questo DLC per festeggiare la nuova serie animata Dragon Ball DAIMA. Il primo Capitolo ha dato inizio al grande schema, messo in movimento dallo sguardo di Fu al futuro. Questa volta il suo ambizioso piano di alterare il futuro si ingigantisce, mentre i Pride Trooper e gli Dei della Distruzione si lanciano in emozionanti combattimenti che portano a inaspettate svolte. Qua la nostra recensione dell’ultimo capitolo del franchise, recensito dal nostro Pietro Iacullo.