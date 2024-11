League of Legends: tre nuove serie animate dopo Arcane

Dopo il successo di Arcane, arrivato alla sua seconda e ultima stagione, Riot Games e lo studio di animazione Fortiche si preparano a realizzare altre tre serie animate ambientate nell’universo di League of Legends.

Ne ha dato conferma Christian Linke, lo showrunner di Arcane, il quale in una recente intervista ha precisato che ognuno di questi tre prodotti televisivi sarà ambientato in un una location diversa: Demacia, Ionia e Noxus. “Ci stiamo espandendo, stiamo esaminando ogni regione e ora abbiamo davvero la capacità di buttare giù un programma per raccontare molte più storie e continuarne delle altre,” ha dichiarato Linke.

Lo showrunner ha anche affermato che la prossima serie animata di League of Legends è già in lavorazione presso Fortiche da circa un anno, tuttavia non ha voluto svelare ulteriori dettagli. Che dire, sarà contento il nostro Marco Bortoluzzi.