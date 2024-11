Epic Games pubblicherà il prossimo videogioco di Section 9

Epic Games e Section 9 Interactive hanno annunciato la firma di un accordo di publishing tra le due società. L’accordo prevede che Epic Games occupi di pubblicare il prossimo videogioco dello studio svedese.

Section 9 Interactive è uno studio di sviluppo formato da ex dipendenti di Tarsier Studios, ossia il team che ha dato i natali ai primi due Little Nightmares e a LittleBigPlanet per PS Vita. Il prossimo videogioco di Section 9 sarà un action adventure ad ambientazione fantascientifica realizzato con l’Unreal Engine 5 in uscita prossimamente su PC e console. Purtroppo al momento non si conoscono altri dettagli sul progetto, pertanto bisognerà attendere un altro po’ per saperne di più.