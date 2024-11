Nacon annuncia Hunting Simulator 3 per PC e console

Nacon ha presentato Hunting Simulator 3, la terza iterazione della serie che punta a simulare il mondo della caccia.

In sviluppo presso Nacon Studio Ghent, questo videogioco open world permetterà di “vivere il brivido della caccia” con il proprio fedele compagno a quattro zampe o con altri cacciatori. Sarà possibile scegliere l’attrezzatura tra oggetti su licenzia di marchi ufficiali ed esplorare la natura selvaggia alla ricerca della preda.

Gli sviluppatori promettono di offrire ecosistemi in costante evoluzione in cui ogni animale reagisce alle azioni del cacciatore grazie al sistema proprietario “SimFauna”, che sulla carta permette alle creature simulate di comportarsi in maniera realistica.

Hunting Simulator 3 verrà pubblicato prossimamente su PC (Steam), PS5 e Xbox Series X|S.