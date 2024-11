The Witcher: Project Polaris entra in piena produzione

Il game director Sebastian Kalemba ha fornito un aggiornamento sullo stato di sviluppo di Project Polaris, ossia il prossimo capitolo della saga di The Witcher, affermando che i lavori sono appena entrati nello stadio della piena produzione.

“Sono entusiasta di annunciare che Project Polaris è entrato nella fase di piena produzione,” ha dichiarato Kalemba in un post diffuso via social. “Con nuove sfide dietro l’angolo, sono le persone talentuose e laboriose che mi fanno credere che insieme possiamo rendere la prossima saga di The Witcher un’esperienza straordinaria. Non ci fermeremo più! Restate sintonizzati per scoprire cosa c’è dall’altra parte della moneta!”

La moneta a cui fa riferimento il game director è quella al centro dell’immagine che è stata diffusa a corredo del messaggio che avete appena letto. Tuttavia per il momento non si conoscono i dettagli su questo videogioco: sappiamo solo che Geralt sarà presente in Project Polaris, ma la storia del gioco non verterà sulla sua figura.