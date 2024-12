PlayStation: un video promozionale per il 30° anniversario

In occasione del 30° anniversario di PlayStation, Sony ha confezionato un video promozionale che fa leva sulla nostalgia per ringraziare i giocatori e celebrare il brand.

Il filmato mostra molte delle saghe più famose che hanno accompagnato PlayStation in questi tre decenni, a partire dalle più recenti, come Horizon, Death Stranding, The Last of Us, Marvel’s Spider-Man e Ghost of Tsushima, fino alle icone del glorioso passato, da Tomb Raider a Shadow of the Colossus, passando per Sly Cooper, Jak & Daxter e Kingdom Hearts.

Per finire, Sony ha pubblicato un aggiornamento di PS5 che permette ai suoi possessori di personalizzare l’interfaccia della console con temi che ricordano le console casalinghe delle scorse generazioni, dalla prima PlayStation fino a PS4. Peccato che questa feature sia a tempo limitato.