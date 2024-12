Kingdom Come: Deliverance II è in fase gold, uscirà in anticipo

Il publisher Deep Silver e gli sviluppatori di Warhorse Studios hanno fatto sapere che Kingdom Come: Deliverance II è entrato in fase gold e che i lavori principali sono stati portati a termine, mentre il grosso dello sviluppo si concentrerà sulla correzione degli ultimi bug in vista della pubblicazione su PC, PS5 e Xbox Series X|S.

Non è tutto, però: con un messaggio diffuso nelle scorse ore via social, il team di sviluppo ha annunciato di aver spostato la data di uscita del videogioco di ruolo medievale. Per evitare il periodo affollato di metà febbraio, il gioco uscirà con una settimana di anticipo: il 4 febbraio 2025.