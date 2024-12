Kingmakers: l'uscita in Accesso Anticipato slitta al 2025

Inizialmente prevista entro fine anno, l’uscita di Kingmakers nell’Accesso Anticipato di Steam è stata rinviata al 2025. Per indorare la pillola, il publisher tinyBuild e gli sviluppatori di Redemption Road Games hanno confezionato un nuovo trailer.

Ricordiamo che Kingmakers è un particolare sandbox militare che fonde meccaniche prese in prestito dai gestionali cittadini, dagli strategici in tempo reale e dagli sparatutto in terza persona. Nel gioco avremo il comando di una task force d’élite inviata nel passato per cambiare il corso della Storia e scongiurare l’apocalisse nel futuro.

Il gioco sarà dunque disponibile nel corso del primo trimestre del prossimo anno.