IllFonic annuncia una riorganizzazione interna e licenziamenti

È di nuovo il periodo dell’anno in cui si accumulano le notizie di licenziamenti: dopo Ubisoft e Torn Banner Studios, oggi tocca a IllFonic.

Lo studio specializzato in videogiochi multiplayer ha annunciato una riorganizzazione interna che porterà a inevitabili tagli al personale. “Oggi dobbiamo accettare che la dura realtà dello stato del settore ha colpito anche noi di IllFonic,” ha dichiarato il CEO e co-fondatore Charles Brungardt tramite un messaggio pubblicato sui social. Brungardt non precisa il numero di dipendenti che verranno mandati a casa, limitandosi ad affermare che i tagli serviranno ad allineare lo studio alla nuova strategia.

IllFonic negli anni ha sviluppato diversi videogiochi con struttura multiplayer asimmetrica, tra cui Friday the 13th: The Game, Predator: Hunting Grounds e il recentissimo Killer Klowns from Outer Space: The Game.