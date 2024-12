Just Dance 2025 Edition per l'ADHD: ecco la campagna per la sensibilizzazione

Just Dance 2025 Edition, l’ultima edizione del titolo targato Ubisoft, ha voluto includere una coreografia per sensibilizzare sul tema dei disturbi legati all’ADHD (disturbo evolutivo dell’autocontrollo da deficit di attenzione/iperattività).</p

La mappa prende vita sulle note della canzone “BANG BANG! (My Neurodivergent Anthem)” di Galantis. L’idea di questo brano è stata di Christian Karlson, membro del duo musicale, che ha dichiarato di aver imparato a vivere con questa disfunzione. Per questo motivo, l’artista ha voluto descrivere questa sua condizione attraverso la musica. La mappa è stata realizzata con cura per affrontare questo delicato argomento in modo positivo ed edificante, grazie a uno sfondo vivace, un coach coinvolgente e una coreografia dinamica. “Questa mappa di Just Dance è un modo perfetto per sfidare gli stereotipi e portare in primo piano ciò che Just Dance ha sempre fatto, ovvero celebrare tutti in tutta la loro singolarità, invitando a connettersi gli uni con gli altri attraverso la danza!”, ha dichiarato Pierre Escaich, Neurodiversity Talent Program Director di Ubisoft.