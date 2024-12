Annunciato Chains of Freedom, un tattico a turni per PC e console

Nordcurrent, tramite l’etichetta Nordcurrent Labs, ha annunciato Chains of Freedom. Si tratta di un nuovo videogioco tattico a turni ambientato in un futuro distopico molto vicino ai giorni nostri, in un paese dell’Europa dell’Est devastato da un biocristallo noto come EDEN.

I giocatori prenderanno il controllo di una squadra militare di Pacificatori d’élite decisi a raggrupparsi dopo lo schianto del loro elicottero, ma per farlo dovranno affrontare i mutanti che si aggirano in una landa desolata costellata di villaggi infetti, installazioni militari e fabbriche in rovina.

Chains of Freedom permetterà ai giocatori di esplorare il mondo di gioco, di scoprire oggetti, creare equipaggiamenti e assegnare ai membri della loro squadra le armi e gli strumenti necessari per sopravvivere. I giocatori si troveranno di fronte sfide mutevoli, e scopriranno una trama piena di complotti e tradimenti mentre affrontano missioni guidate dalla storia.

Durante i combattimenti sarà fondamentale sfruttare il terreno, il posizionamento delle unità e la personalizzazione della dotazione di ogni soldato per ottenere il successo contro i nemici. Che si preferisca affrontare gli scontri a viso aperto o sfruttare un approccio furtivo per evitarli del tutto, è di vitale importanza giocare di strategia e sfruttare la forza delle proprie unità.

Chains of Freedom uscirà nel 2025 su PC (Steam ed Epic Games Store), PS4, PS5 e Xbox Series X|S.