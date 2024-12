Tempest Rising: svelata la data di uscita dell'RTS post-apocalittico

Gli sviluppatori di Slipgate Ironworks e i publisher 3D Realms e Knights Peak hanno annunciato la data di uscita di Tempest Rising, il nuovo RTS sviluppato dagli autori di Phantom Fury. La notizia è stata accompagnata da un nuovo trailer.

Tempest Rising è uno strategico in tempo reale che punta a rievocare le sensazioni dei classici del genere, affiancandole a un comparto tecnico in linea con le produzioni moderne. Ambientato in un mondo post-apocalittico, l’RTS permette di guidare tre fazioni uniche, ciascuna con il proprio approccio al combattimento e all’economia, capaci di offrire una varietà di strategie a giocatori di ogni genere, mappe con strutture neutrali da conquistare e popolazioni non schierate, oltre a un gameplay che premia i giocatori più abili. Le opzioni di personalizzazione presenti consentono ai giocatori di approcciarsi al gioco come preferiscono, sia in modalità giocatore singolo che multiplayer.

Il gioco presenterà due campagne single player da undici missioni ciascuna, una dedicata agli agili e avanzati corpi di pace delle Global Defence Forces e l’altra alla potente e disperata Tempest Dynasty. Mentre le forze in campo cercano di comprendere e controllare le misteriose ma potenti piante Tempest, che crescono liberamente su un pianeta Terra devastato, altri pericoli attendono nell’ombra.

Tempest Rising verrà pubblicato su PC tramite Steam il 24 aprile 2025.