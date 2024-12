People Can Fly licenzia più di 120 dipendenti

Il 2024 di People Can Fly si chiude così com’è cominciato: con un nuovo giro di licenziamenti. Anzi, questa seconda tornata di tagli è molto più importante di quella di fine gennaio, quando a perdere il lavoro furono circa una trentina di dipendenti.

Attraverso un breve comunicato diffuso via social, il CEO Sebastian Wojciechowski ha dichiarato che più di 120 persone verranno mandate a casa per colpa della congiuntura economica. “Il mercato dei videogiochi è ancora in costante evoluzione e dobbiamo adattarci allo stato attuale delle cose,” dichiara il CEO. “Stiamo raddoppiando i nostri sforzi con nuovi lavori su commissione e concentrando le risorse sullo sviluppo di un singolo videogioco indipendente.”

Oltre ai licenziamenti, la fase di ristrutturazione ha colpito anche due progetti in sviluppo, portandoo alla sospensione dei lavori su Project Victoria e al ridimensionamento di Project Bitfrost. Project Dagger, invece, venne cancellato già lo scorso aprile.