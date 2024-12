Sviluppato da While Pond Games e pubblicato da MicroProse Software, Urban Strife è ora disponibile in Accesso Anticipato. Il titolo immerge i giocatori in un mondo crudo e caotico in cui la sopravvivenza richiede scelte difficili, tattiche acute e la volontà di combattere per il futuro. Ambientato nella conflittuale città di Urban, gestita da fazioni, il gioco offre una narrazione profondamente coinvolgente, stando alle dichiarazioni del team.

Il giocatore potrà sperimentare la balistica dei proiettili reali, un ciclo giorno/notte realistico, la meccanica dinamica del fuoco e la propagazione avanzata del suono e del fumo mentre combatti per sopravvivere un giorno in più. Gli NPC vivono vite indipendenti plasmate da una morale basata sulle fazioni e le meccaniche di sopravvivenza includono fame, ferite e malattie. Con l’avanzare dell’accesso anticipato, i giocatori possono aspettarsi importanti colpi di scena e supporto avanzato per il modding, consentendo alla community di espandere ed evolvere l’apocalisse.