The Witcher IV si mostra in un primo trailer cinematografico

CD Projekt RED ha sollevato il velo di mistero che avvolgeva The Witcher IV presentando ufficialmente il videogioco con un primo trailer dal taglio cinematografico.

Il video presenta la protagonista di questa nuova saga, ossia Ciri, la figlia adottiva di Geralt già al centro delle vicende di The Witcher III: Wild Hunt.

“Stiamo dando il via a una nuovissima saga di The Witcher, questa volta con Ciri al centro della storia!” ha affermato il game director Sebastian Kalembar. “È così bello poter finalmente dire queste parole: per molto tempo abbiamo saputo che volevamo che Ciri fosse la protagonista di The Witcher IV; ci è sembrato naturale e crediamo che Ciri se lo meriti. In questo gioco vogliamo esplorare cosa significa diventare davvero uno witcher seguendo Ciri nel suo cammino. Questo trailer è un assaggio di entrambi, e di quanto possa essere oscuro e concreto il mondo di The Witcher“.

Precedentemente noto con il nome in codice Project Polaris, The Witcher IV è da poco entrato nella fase di piena produzione. Ciò significa che potrebbe volerci un bel po’ prima che possa vedere la luce del sole, tant’è che per il momento non si conoscono né le piattaforme di riferimento, né la finestra di lancio generica.