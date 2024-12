Annunciato Elden Ring Nightreign, uno spin-off cooperativo

Bandai Namco e FromSoftware hanno annunciato Elden Ring Nightreign, un nuovo spin-off incentrato sul multiplayer cooperativo con meccaniche roguelite in uscita nel corso del prossimo anno.

Non si tratta di un’espansione, come nel caso del recente Shadow of the Erdtree, ma di un vero e proprio videogioco standalone che spingerà i giocatori in combattimenti PvE multiplayer co-op all’interno di un mondo duro e spietato. Facendo squadra in gruppi di tre persone, oppure osando avventurarsi da soli, dovranno sopravvivere a un ciclo di tre giorni e tre notti, prendendo le proprie decisioni su combattimento ed esplorazione attraverso mappe che cambiano per diventare abbastanza forti da abbattere boss terrificanti alla fine di ogni giornata.

Le vicende del gioco si svolgono in un universo parallelo rispetto a quello di Elden Ring e della sua espansione. Qui i giocatori devono scegliere tra otto personaggi unici, ognuno con proprie abilità specifiche e potenti Ultimate. I loro viaggi li portano a Plagaride, dove dovranno prendere decisioni in una frazione di secondo quando si tratta di combattere ed esplorare, a fronte di un ciclo notturno che restringe la mappa con l’arrivo della Marea Notturna. Alla fine di ogni notte, i giocatori affronteranno un potente boss e, in caso di vittoria, si risveglieranno di fronte a sfide ancora più grandi. Ogni sessione culminerà nella terza notte, quando dovranno affrontare il Signore della notte prescelto. Tuttavia, non tutto è perduto per chi viene sconfitto: le partite non andate a buon fine garantiranno ai giocatori reliquie per consentire loro di personalizzare e potenziare i personaggi in base al proprio stile di gioco personale.

Elden Ring Nightreign verrà pubblicato su PC (Steam), PS4, PS5, Xbox One e Series X|S nel corso del 2025.