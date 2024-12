Split Fiction è il nuovo videogioco co-op di Hazelight Studios

Hazelight Studios ed Electronic Arts, tramite l’etichetta EA Originals, hanno presentato Split Fiction. Si tratta del prossimo videogioco cooperativo degli autori di It Takes Two.

Questo nuovo action adventure co-op a schermo condiviso trasporterà i giocatori tra mondi fantascientifici e fantasy. Con una serie di abilità in continua evoluzione, dovremo giocare nei panni di Mio e Zoe per recuperare le loro idee creative, scoprendo il potere di un’amicizia inaspettata.

“Qui a Hazelight creiamo giochi co-op ormai da 10 anni, e ogni volta cerchiamo di spingerci oltre le aspettative che il pubblico può avere rispetto ai giochi co-op d’azione e avventura. Sono davvero orgoglioso del nostro lavoro con Split Fiction. Fidatevi, rimarrete a bocca aperta“, ha dichiarato Josef Fares, fondatore di Hazelight Studios. “Poiché Mio e Zoe viaggiano continuamente tra mondi fantascientifici e fantasy, abbiamo potuto dare libero sfogo alla nostra creatività sia nel gameplay che nella narrazione. Questa è senza dubbio la nostra avventura cooperativa più epica di sempre.”

In Split Fiction vivremo le avventure di Mio e Zoe, due scrittrici agli antipodi: una ama la fantascienza, l’altra il fantasy. Dopo essere state collegate a un macchinario progettato per privarle delle loro idee creative, entrambe restano intrappolate nelle rispettive storie. Mentre esplorano mondi fantascientifici e fantasy, dovranno collaborare per padroneggiare una serie di abilità che le aiuteranno a liberarsi preservando i loro ricordi.

Split Fiction uscirà su PC, PS5 e Xbox Series X|S il 6 marzo 2025 e verrà venduto al prezzo di € 49,99. Acquistando una copia del gioco si ha diritto al Pass Amici, che permette agli utenti in possesso del gioco di invitare un’altra persona a unirsi a loro gratuitamente. Per finire, il gioco offre anche la funzionalità cross-play tra le diverse piattaforme.