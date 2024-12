Intergalactic: The Heretic Prophet è il nuovo gioco di Naughty Dog

Naughty Dog ha chiuso la cerimonia dei The Game Awards 2024 presentando Intergalactic: The Heretic Prophet, una nuova IP fantascientifica in arrivo prossimamente su PS5.

In sviluppo dal 2020, Intergalactic narra le vicende di Jordan A. Mun, una pericolosa cacciatrice di taglie che finisce bloccata su Sempiria, un pianeta lontano le cui comunicazioni con l’universo esterno si sono interrotte centinaia di anni fa. Infatti, chiunque vi sia atterrato sperando di svelare il suo misterioso è scomparso per sempre. Jordan dovrà usare tutte le sue abilità e il suo ingegno se spera di essere la prima persona in oltre 600 anni a lasciare la sua orbita.

Nessun dettaglio sul gameplay, ma sappiamo che al progetto partecipa Tati Gabrielle, che veste i panni della protagonista, mentre Trent Reznor e Atticus Ross firmano la colonna sonora originale. Ulteriori notizie verranno svelate prossimamente, e se il titolo di gioco vi suona familiare è perché il suo marchio è stato depositato all’inizio di quest’anno.