Capcom annuncia il sequel di Okami diretto da Hideki Kamiya

Capcom ha approfittato della cornice dei The Game Awards 2024 per presentare il sequel di Okami.

Questo nuovo progetto, ancora sprovvisto di un titolo ufficiale, può contare sulla presenza di Hideki Kamiya nelle vesti di game director. Kamiya, già director del primo videogioco, lasciò PlatinumGames lo scorso anno per prendersi un periodo di riposo. Ora è tornato in Capcom per dirigere lo sviluppo del sequel di Okami, un progetto co-sviluppato da diversi studi che includono vari membri dello staff dell’Okami originale, tra cui M-TWO Inc., Machine Head Works Inc. e CLOVERS Inc.

I dettagli finiscono qui, purtroppo. Speriamo di saperne di più quanto prima. Nel frattempo è stato aperto un sito teaser contenente le informazioni sul nuovo progetto e sul videogioco originale del 2006.