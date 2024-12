Elden Ring: le vendite superano quota 28 milioni di copie

Attraverso un comunicato stampa pubblicato nel corso del weekend, FromSoftware e Bandai Namco hanno fatto sapere che le vendite di Elden Ring hanno superato quota 28,6 milioni di copie. Il dato è aggiornato al 30 settembre 2024 e vede un incremente di circa 3,6 milioni di copie rispetto all’ultima cifra nota, ossia 25 milioni di unità.

Non stupisce che le due società vogliano continuare a cavalcare l’onda lunga del successo di Elden Ring con lo spin-off standalone Nightreign, annunciato pochi giorni fa durante la cerimonia dei The Game Awards. Nightreign sarà un action RPG cooperativo con struttura roguelite in uscita nel corso del 2025 su PC, PS4, PS5, Xbox One e Series X|S.