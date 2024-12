The Blood of Dawnwalker verrà presentato a gennaio

Bandai Namco e Rebel Wolves hanno fatto sapere che tra poco meno di un mese si terrà un evento di presentazione di The Blood of Dawnwalker, il primo videogioco originale sviluppato da questo studio polacco fondato da veterani di CD Projekt RED.

Precedentemente noto solo come Dawnwalker, questo videogioco di ruolo sarà ambientato nell’Europa medievale del XIV secolo. Maggiori dettagli verranno rivelati il prossimo 13 gennaio, quando sarà diffuso il trailer di presentazione in CGI e verranno svelati i pilastri e i concetti principali dell’opera, tra cui origini, mondo, tradizioni e lore, storia, narrativa e arte. Infine, non mancherà uno sguardo al gameplay durante i circa 45 minuti di presentazione.

The Blood of Dawnwalker è sviluppato con l’Unreal Engine 5 e vedrà la luce prossimamente su PC, PS5 e Xbox Series X|S.