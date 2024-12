The Witcher IV: CD Projekt RED cambia l'attrice di Ciri

I più attenti se ne saranno sicuramente accorti alla prima visione del trailer di presentazione di The Witcher IV, ma ora è arrivata la conferma diretta: CD Projekt RED ha scritturato una nuova attrice per Ciri.

“Ciara Berkeley è stata scelta per il ruolo di Ciri per il trailer cinematografico di The Witcher IV,” ha dichiarato un portavoce dello studio polacco intervenendo sulle colonne di TheGamer. “Ciara è un’attrice talentuosa che ci ha impressionato con il suo entusiasmo e le sue capacità di recitazione vocale, e in questo trailer crediamo che abbia davvero dato vita a Ciri in un modo che è sia fedele al personaggio che emozionante per i fan della serie.”

CD Projekt RED ha successivamente confermato che l’attrice interpreterà Ciri anche nel gioco completo, fugando ogni dubbio aggiuntivo sorto in seguito alla dichiarazione del portavoce. Ciò significa che Jo Wyatt, la doppiatrice di Ciri in The Witcher III: Wild Hunt, non tornerà. Il motivo di questa scelta non è stato reso noto.