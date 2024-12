Capcom punta su ulteriori revival di franchise del passato

Dopo aver annunciato Onimusha: Way of the Sword e il sequel di Okami appena pochi giorni fa, durante la cerimonia dei The Game Awards, Capcom ha fatto sapere che in futuro intende puntare su altri revival di franchise del suo glorioso passato.

“Oltre a pubblicare regolarmente nuovi titoli di alto rilievo ogni anno, Capcom si sta concentrando sulla riattivazione di IP dormienti che non hanno avuto un nuovo videogioco di recente,” si legge in un comunicato stampa pubblicato nella sezione investitori del sito ufficiale del publisher giapponese. “La società sta lavorando per migliorare ulteriormente il valore aziendale sfruttando la sua ricca libreria di contenuti, che include la ripresa di IP del passato come i due titoli appena annunciati, al fine di produrre continuamente titoli altamente efficienti e di alta qualità. Capcom rimane fermamente impegnata a soddisfare le aspettative di tutti gli utenti sfruttando le sue capacità di sviluppo di giochi da leader del settore al fine di creare esperienze di gioco altamente divertenti.”

Data la sua storia pluri-decennale, Capcom ha a disposizione numerosi franchise dormienti da molti anni che i fan vorrebbero vedere ritornare in futuro. Chissà quali saranno, a questo punto, le IP che verranno affiancate alle serie di maggior successo della Casa di Osaka.