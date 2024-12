Elden Ring Nightreign includerà nemici di Dark Souls

FromSoftware ha confermato quello che un po’ tutti avevamo immaginato dopo aver visto il trailer di Elden Ring Nightreign, ossia che il prossimo videogioco dello studio giapponese includerà anche alcuni nemici tratti dalla serie di Dark Souls.

In un’intervista concessa ai taccuini di Famitsu (via Eurogamer), il game director Junya Ishizaki ha dichiarato che un piccolo gruppo di nemici comparirà in Nightreign a causa dell’influenza esercitata dal Signore della Notte e dai suoi poteri. Stando a quanto detto dal director, ciò è dovuto al fatto che gli sviluppatori volevano infondere un certo senso di caos all’interno del gioco, che ricordiamo essere ambientato in un universo parallelo.

Al momento non è chiaro se saranno presenti anche altri elementi del gioco presi in prestito da Demon’s Souls, Bloodborne o Sekiro, mentre è stato confermato che Elden Ring Nightreign non presenterà alcuna meccanica PvP, pertanto non saranno presenti le invasioni già viste in altri videogiochi dello studio giapponese.